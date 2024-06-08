Лига наций — 2024, мужчины: результаты матчей, 7 июня
В четверг, 7 июня, прошли очередные матчи второй игровой недели розыгрыша Лиги наций — 2024 среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Лига наций — 2024, мужчины. Результаты матчей, 7 июня:
- Бразилия — Словения — 2:3 (25:27, 25:23, 24:26, 25:21,12:15);
- Япония — Польша — 0:3 (17:25, 15:25, 20:25);
- Куба — Италия — 1:3 (21:25, 25:23, 19:25, 13:25);
- Франция — Нидерланды — 3:1 (25:20, 20:25, 25:19, 25:22).
Напомним, составы групп были переформированы. Первая группа (Бразилия, Япония, Иран, Болгария, Польша, Турция, Словения, Германия, Китай) проведёт свои матчи в Фукуоке (Япония), вторая (Канада, США, Аргентина, Куба, Италия, Франция, Нидерланды, Сербия ) – в канадской столице Оттаве.
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