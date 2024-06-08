Виктория Боброва перешла в «Тулицу»

Российская доигровщица Виктория Боброва подписала контракт с «Тулицей». Об этом сообщает официальный сайт ВК «Тулица».

В 2017 году волейболистка была признана лучшей блокирующей Russian League U20, в прошлом сезоне она играла за «Протон-Саратов» из Саратовской области. За всю карьеру ей удалось поиграть в пяти клубах России.

Напомним, «Тулица» завершила сезон-2023/2024 на седьмом месте. Из борьбы за кубок команда выпала в 1/4 финала, проиграв действующему чемпиону «Динамо-Ак Барс». Саратовский «Протон», в составе которого была Боброва, занял пятое место по результатам сезона. Из борьбы за титул чемпиона саратовская команда выпала на том же этапе, что и «Тулица», но в турнире за 5–8-е места смогла одолеть «Уралочку-НТМК».