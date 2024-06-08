Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Виктория Боброва перешла в «Тулицу»

Виктория Боброва перешла в «Тулицу»
Комментарии

Российская доигровщица Виктория Боброва подписала контракт с «Тулицей». Об этом сообщает официальный сайт ВК «Тулица».

В 2017 году волейболистка была признана лучшей блокирующей Russian League U20, в прошлом сезоне она играла за «Протон-Саратов» из Саратовской области. За всю карьеру ей удалось поиграть в пяти клубах России.

Напомним, «Тулица» завершила сезон-2023/2024 на седьмом месте. Из борьбы за кубок команда выпала в 1/4 финала, проиграв действующему чемпиону «Динамо-Ак Барс». Саратовский «Протон», в составе которого была Боброва, занял пятое место по результатам сезона. Из борьбы за титул чемпиона саратовская команда выпала на том же этапе, что и «Тулица», но в турнире за 5–8-е места смогла одолеть «Уралочку-НТМК».

Материалы по теме
Фото
«Тулица» объявила имя нового главного тренера
Материалы по теме
«Самое обидное серебро за всю мою карьеру». Интервью с лидером волейбольного «Локомотива»
Эксклюзив
«Самое обидное серебро за всю мою карьеру». Интервью с лидером волейбольного «Локомотива»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android