В субботу, 8 июня, прошли очередные матчи второй игровой недели розыгрыша Лиги наций — 2024 среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Лига наций — 2024, мужчины. Результаты матчей, 8 июня:

Польша — Бразилия 1:3 (21:25, 17:25, 25:21, 23:25);

Япония — Словения 3:1 (25:23, 19:25, 26:24, 25:21);

Куба — Франция 3:2 (25:18, 20:25, 23:25, 25:22, 15:10);

Канада — США 3:1 (25:16, 19:25, 26:24, 28:26).

Напомним, составы групп были переформированы. Первая группа (Бразилия, Япония, Иран, Болгария, Польша, Турция, Словения, Германия, Китай) проведёт свои матчи в Фукуоке (Япония), вторая (Канада, США, Аргентина, Куба, Италия, Франция, Нидерланды, Сербия ) – в канадской столице Оттаве.