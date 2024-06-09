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Лига наций — 2024, мужчины: расписание матчей, 9 июня

Лига наций — 2024, мужчины: расписание матчей, 9 июня
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Сегодня, 9 июня, состоятся очередные матчи второй игровой недели розыгрыша Лиги наций — 2024 среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Лига наций — 2024, мужчины. Раcписание матчей, 9 июня:

  • 9:30 мск. Турция — Германия;
  • 13:30 мск. Болгария — Словения;
  • 18:00 мск. Италия — Нидерланды;
  • 21:30 мск. Аргентина — Франция.

Рано утром по московскому времени состоялась первая встреча игрового дня:

  • Сербия - Аргентина — 2:3 (26:28, 18:25, 25:18, 25:22, 13:15).

Напомним, составы групп были переформированы. Первая группа (Бразилия, Япония, Иран, Болгария, Польша, Турция, Словения, Германия, Китай) проведёт свои матчи в Фукуоке (Япония), вторая (Канада, США, Аргентина, Куба, Италия, Франция, Нидерланды, Сербия ) – в канадской столице Оттаве.

Турнирная таблица Лиги наций — 2024
Календарь Лиги наций — 2024
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