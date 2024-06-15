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Сегодня, 15 июня, состоятся матчи предварительного этапа женского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Лига наций — 2024. женщины. Раcписание матчей, 15 июня:

9:30 мск. Италия — США;

12:00 мск. Польша — Таиланд;

13:20 мск. Япония — Сербия;

15:30 мск. Китай — Турция.

Рано утром по московскому времени завершился первый матч игрового дня Лиги наций:

Канада - Франция — 3:0 (25:14, 25:18, 31:29).

Напомним, перед началом третьей игровой недели составы групп были переформированы. Первая группа (США, Франция, Италия, Канада, Нидерланды, Сербия, Южная Корея, Япония) играет в Японии, вторая (Германия, Доминиканская Республика, Болгария, Китай, Турция, Таиланд, Бразилия, Польша) – в Китае.

Лига наций среди женских команд завершится 23 июня финальным матчем в Бангкоке.