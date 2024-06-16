Определились все женские волейбольные сборные, которые примут участие в ОИ

Сегодня, 16 июня, определился последний участник женского волейбольного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Им стала сборная Нидерландов, победившая в рамках Лиги наций — 2024 команду Южной Кореи (3-1) и занявшая восьмое место на предварительном этапе соревнований. Всего в Олимпийских играх в Париже примут участие 12 национальных команд.

Женские сборные — участницы Олимпиады — 2024

Франция

Турция

Бразилия

Сербия

США

Доминиканская Республика

Польша

Италия

Китай

Япония

Кения

Нидерланды

Сборная Франции пробилась на Олимпиаду как представитель страны — организатора соревнований. Шесть сборных завоевали путёвки в Париж на трёх олимпийских квалификационных турнирах (два первых места). Это команды Италии, Доминиканской Республики, Сербии, Турции, Бразилии и США. Ещё пять лицензий были распределены согласно рейтингу Международной федерации на 16 июня 2024 года с учётом необходимого представительства от каждого континента.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 8 августа.