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Определились все женские волейбольные сборные, которые примут участие в ОИ

Определились все женские волейбольные сборные, которые примут участие в ОИ
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Сегодня, 16 июня, определился последний участник женского волейбольного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Им стала сборная Нидерландов, победившая в рамках Лиги наций — 2024 команду Южной Кореи (3-1) и занявшая восьмое место на предварительном этапе соревнований. Всего в Олимпийских играх в Париже примут участие 12 национальных команд.

Женские сборные — участницы Олимпиады — 2024

  • Франция
  • Турция
  • Бразилия
  • Сербия
  • США
  • Доминиканская Республика
  • Польша
  • Италия
  • Китай
  • Япония
  • Кения
  • Нидерланды

Сборная Франции пробилась на Олимпиаду как представитель страны — организатора соревнований. Шесть сборных завоевали путёвки в Париж на трёх олимпийских квалификационных турнирах (два первых места). Это команды Италии, Доминиканской Республики, Сербии, Турции, Бразилии и США. Ещё пять лицензий были распределены согласно рейтингу Международной федерации на 16 июня 2024 года с учётом необходимого представительства от каждого континента.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 8 августа.

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