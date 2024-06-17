Лига наций — 2024, женщины: стали известны пары 1/4 финала плей-офф

В воскресенье,16 июня, завершился предварительный этап женского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. По его итогам первое место заняла сборная Бразилии, впервые в истории турнира прошедшая групповой этап без единого поражения. На второй позиции оказались итальянские волейболистки, тройку лучших замкнули представительницы Польши. Семь лучших команд и сборная Таиланда, как хозяйка финального этапа вышли в плей-офф.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с образовавшимися парами в 1/4 финала Лиги наций:

Бразилия — Таиланд;

Китай — Япония;

Италия — США;

Польша -Турция.

Финальный раунд женской Лиги наций пройдёт в Бангкоке (Таиланд). Игры 1/4 финала состоятся 20 и 21 июня, полуфиналы — 22 июня, матч за третье место и финал — 23 июня.