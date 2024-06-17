«Расстройство и обида». Красильников — о серебре ОИ-2020 в Токио

Российский «пляжник» Вячеслав Красильников высказался о серебре летних Олимпийских игр в Токио (Япония).

«Я ехал за золотом. Ехал туда с мыслью, что невозможно кому-то проиграть. Вот настолько я себя запрограммировал. Столько всякого г**** у нас произошло: травмы, пандемия. Ну, сколько можно?

Пока мы не получили медаль, мы не поняли, что сотворили историю. Первые эмоции после финала — это расстройство и обида. А потом ты в себя пришёл и подумал, блин, это вау, круто! Мы так далеко зашли. А затем анализировал игру и задавался вопросом, где мы ошиблись, дали слабину. В итоге принимаешь результат, но с работой над ошибками», — сказал Красильников в интервью на YouTube-канале «Лица волейбола».

Российские «пляжники» Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в финальном матче проиграли норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму со счётом 0:2 (17:21, 18:21).