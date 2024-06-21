В четверг, 20 июня, прошли очередные матчи предварительного этапа розыгрыша Лиги наций — 2024 среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Лига наций — 2024, мужчины. Результаты матчей, 20 июня:

Иран — Нидерланды — 3:2 (25:22, 22:25, 25:21, 20:25, 15:10);

Бразилия — США — 2:3 (21:25, 25:18, 21:25, 25:22, 9:15);

Турция — Аргентина — 0:3 (17:25, 18:25, 20:25);

Болгария — Италия - 0:3 (25:27, 20:25, 21:25);

Куба — Словения — 2:3 (22:25, 25:20, 21:25, 31:29, 8:15).

Сборная Словении возглавляет турнирную таблицу Лиги наций. Команды Италии и Польши занимают второе и третье места соответственно.

Напомним, восемь лучших команд по итогам предварительного этапа выйдут в финальный раунд, который пройдёт в Польше с 27 по 30 июня. Команды определят победителя по кубковой системе.