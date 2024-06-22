Лига наций — 2024, женщины: результаты матчей 1/4 финала
20 и 21 июня прошли четвертьфинальные матчи розыгрыша Лиги наций — 2024 среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Лига наций — 2024, женщины. Результаты матчей 1/4 финала:
- Китай — Япония — 0:3 (21:25, 21:25, 22:25);
- Таиланд — Бразилия — 0:3 (21:25, 20:25, 23:25);
- Италия - США — 3:0 (25:21, 25:21, 25:23);
- Польша - Турция — 3:2 ( 20:25, 25:22, 25:20, 19:25, 15:11).
Таким образом, в полуфиналах, которые пройдут сегодня, 22 июня, встретятся:
- Бразилия - Япония;
- Италия — Польша.
Матч за третье место и финал состоятся в воскресенье, 23 июня.
Финальный раунд женской Лиги наций проходит в Бангкоке (Таиланд). Действующими победительницами турнира являются волейболистки сборной Турции.
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