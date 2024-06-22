20 и 21 июня прошли четвертьфинальные матчи розыгрыша Лиги наций — 2024 среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Лига наций — 2024, женщины. Результаты матчей 1/4 финала:

Китай — Япония — 0:3 (21:25, 21:25, 22:25);

Таиланд — Бразилия — 0:3 (21:25, 20:25, 23:25);

Италия - США — 3:0 (25:21, 25:21, 25:23);

Польша - Турция — 3:2 ( 20:25, 25:22, 25:20, 19:25, 15:11).

Таким образом, в полуфиналах, которые пройдут сегодня, 22 июня, встретятся:

Бразилия - Япония;

Италия — Польша.

Матч за третье место и финал состоятся в воскресенье, 23 июня.

Финальный раунд женской Лиги наций проходит в Бангкоке (Таиланд). Действующими победительницами турнира являются волейболистки сборной Турции.