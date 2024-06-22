Сегодня, 22 июня, состоятся полуфинальные матчи розыгрыша Лиги наций — 2024 среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч 1/2 финала.

Лига наций — 2024, женщины. Расписание матчей 1/2 финала:

13:00. мск. Италия — Польша;

16:30 мск. Бразилия — Япония.

Матч за третье место и финал состоятся в воскресенье, 23 июня. Aинальный раунд женской Лиги наций проходит с 20 по 23 июня в Бангкоке (Таиланд). Действующими победительницами турнира являются волейболистки сборной Турции.

Ранее чемпионками Золотой Евролиги — 2024 стали волейболистки сборной Швеции, в финале обыгравшие Чехию. Обе команды выступят в Кубке претендентов — 2024 за право сыграть в следующем году в Лиге наций — 2025.