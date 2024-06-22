В пятницу, 21 июня, прошли очередные матчи предварительного этапа розыгрыша Лиги наций — 2024 среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Лига наций — 2024, мужчины. Результаты матчей, 21 июня:

Канада — Бразилия — 3:0 (26:24, 25:19, 26:24);

Аргентина — Польша — 0:3 (19:25, 18:25, 22:25);

Нидерланды — Япония — 0:3 (18:25, 19:25, 20:25);

Болгария — Куба — 0:3 (18:25, 20:25, 18:25);

Турция — Сербия — 1:3 (25:20, 19:25, 23:25, 21:25).

Сборная Словении возглавляет турнирную таблицу Лиги наций. Команды Италии и Польши занимают второе и третье места соответственно.

Напомним, восемь лучших команд по итогам предварительного этапа выйдут в финальный раунд, который пройдёт в Польше с 27 по 30 июня. Команды определят победителя по кубковой системе.