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Лига наций — 2024, мужчины: результаты матчей, 21 июня

Лига наций — 2024, мужчины: результаты матчей, 21 июня
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В пятницу, 21 июня, прошли очередные матчи предварительного этапа розыгрыша Лиги наций — 2024 среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Лига наций — 2024, мужчины. Результаты матчей, 21 июня:

  • Канада — Бразилия — 3:0 (26:24, 25:19, 26:24);
  • Аргентина — Польша — 0:3 (19:25, 18:25, 22:25);
  • Нидерланды — Япония — 0:3 (18:25, 19:25, 20:25);
  • Болгария — Куба — 0:3 (18:25, 20:25, 18:25);
  • Турция — Сербия — 1:3 (25:20, 19:25, 23:25, 21:25).

Сборная Словении возглавляет турнирную таблицу Лиги наций. Команды Италии и Польши занимают второе и третье места соответственно.

Напомним, восемь лучших команд по итогам предварительного этапа выйдут в финальный раунд, который пройдёт в Польше с 27 по 30 июня. Команды определят победителя по кубковой системе.

Турнирная таблица Лиги наций — 2024 (м)
Календарь Лиги наций — 2024 (м)
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