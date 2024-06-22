Лига наций — 2024, мужчины: раcписание матчей, 22 июня

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Сегодня, 22 июня, состоятся очередные матчи предварительного этапа мужского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

10:00 мск. Канада — Нидерланды.

14:00 мск. Болгария — Аргентина.

14:00 мск. Франция — Япония.

17:30 мск. Сербия - Польша.

21:30 мск. Словения — Италия.

Рано утром по московскому времени завершился первый матч игрового дня Лиги наций — 2024:

Германия — США — 1:3 (23:25, 25:21, 24:26, 23:25).

Сборная Словении возглавляет турнирную таблицу Лиги наций. Команды Италии и Польши занимают второе и третье места соответственно.

Напомним, восемь лучших команд по итогам предварительного этапа выйдут в финальный раунд, который пройдёт в Польше с 27 по 30 июня. Команды определят победителя по кубковой системе.