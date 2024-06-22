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Стал известен первый финалист волейбольной Лиги наций — 2024 среди женских команд

Стал известен первый финалист волейбольной Лиги наций — 2024 среди женских команд
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Сегодня, 22 июня, проходят полуфинальные матчи розыгрыша Лиги наций — 2024 среди женских команд. В первом матче 1/2 финала сборная Италии уверенно обыграла волейболисток из Польши и вышла в финал соревнований.

Итальянки победили в трёх сетах, в каждом из которых не позволили соперницам добраться до 20-очковой отметки. Третья партия закончилась разгромом польских волейболисток с двузначным перевесом — 25:12.

В матче за титул чемпионок Лиги наций — 2024 сборная Италии сыграет с победителем встречи между Бразилией и Японией, которая начнётся в 16:30 мск.

Ранее чемпионками Золотой Евролиги — 2024 стали волейболистки сборной Швеции, в финале обыгравшие Чехию. Обе команды выступят в Кубке претендентов — 2024 за право сыграть в следующем году в Лиге наций — 2025.

Лига наций — 2024, женщины. 1/2 финала:

  • Италия — Польша 3:0 (25:18, 25:17, 25:12).
Календарь плей-офф Лиги наций - 2024 (ж)
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