Бразилия сенсационно проиграла Японии в полуфинале женской Лиги наций — 2024

Сегодня, 22 июня, прошли полуфинальные матчи розыгрыша волейбольной Лиги наций — 2024 среди женских команд. Во встрече 1/2 финала сборная Японии обыграла волейболисток из Бразилии и вышла в финал соревнований. Японки в пяти сетах выиграли у представительниц Бразилии, которые весь турнир прошли без поражений. Матч завершился со счётом 26:24, 20:25, 25:21, 22:25, 15:12 в пользу сборной Японии.

В матче за титул чемпионок Лиги наций — 2024 сборная Японии сыграет с командой из Италии. В матче за третье место сборная Бразилии сыграет с командой из Польши.

Ранее чемпионками Золотой Евролиги — 2024 стали волейболистки сборной Швеции, в финале обыгравшие Чехию. Обе команды выступят в Кубке претендентов — 2024 за право сыграть в следующем году в Лиге наций — 2025.