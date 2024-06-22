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Бразилия сенсационно проиграла Японии в полуфинале женской Лиги наций — 2024

Бразилия сенсационно проиграла Японии в полуфинале женской Лиги наций — 2024
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Сегодня, 22 июня, прошли полуфинальные матчи розыгрыша волейбольной Лиги наций — 2024 среди женских команд. Во встрече 1/2 финала сборная Японии обыграла волейболисток из Бразилии и вышла в финал соревнований. Японки в пяти сетах выиграли у представительниц Бразилии, которые весь турнир прошли без поражений. Матч завершился со счётом 26:24, 20:25, 25:21, 22:25, 15:12 в пользу сборной Японии.

Лига наций (ж) . 1/2 финала
22 июня 2024, суббота. 16:30 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 3
Япония
Бразилия: Гимараес - 21, Бергманн - 17, де Менезес - 16, Монтибеллер - 16, да Силва - 14, Соуза - 6, Сантос - 2, Коста, Дуарте, Карнейро, Даройт, Ратцке, Араужо, Насименто
Япония: Вада - 21, Sarina Koga - 18, Исикава - 16, Миябэ - 11, Ямада - 6, Инуэ - 5, Араки - 3, Ивасаки - 2, Хаяси - 2, Сэки, Ватанабе, Кодзима, Фукудомэ, Курого

В матче за титул чемпионок Лиги наций — 2024 сборная Японии сыграет с командой из Италии. В матче за третье место сборная Бразилии сыграет с командой из Польши.

Ранее чемпионками Золотой Евролиги — 2024 стали волейболистки сборной Швеции, в финале обыгравшие Чехию. Обе команды выступят в Кубке претендентов — 2024 за право сыграть в следующем году в Лиге наций — 2025.

Календарь Лиги наций (ж)
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