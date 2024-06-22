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Олимпийский чемпион Юрий Бережко — новый игрок «Белогорья»

Олимпийский чемпион Юрий Бережко — новый игрок «Белогорья»
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Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Юрий Бережко стал новым игроком волейбольного клуба «Белогорье». Соответствующая информация появилась в социальных сетях клуба.

«Добро пожаловать, легенда! Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Юрий Бережко – игрок «Белогорья». Опыт и уверенность», — говорится в заявлении клуба.

Этом сезон 40-летний доигровщик провёл в турецком волейбольном клубе «Спор Тото». По итогам регулярного чемпионата клуб занял восьмое место в турнирной таблице, но в борьбе за 5-8-е место смог завершить турнир на пятой строчке. В составе сборной России Юрий Бережко выиграл Олимпийские игры в Лондоне в 2012 году, Мировую лигу в 2011 году и чемпионат Европы в 2017-м.

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