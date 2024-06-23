В субботу, 22 июня, прошли очередные матчи предварительного этапа розыгрыша Лиги наций — 2024 среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Лига наций — 2024, мужчины. Результаты матчей, 22 июня:

Канада — Нидерланды — 3:2 (21:25, 25:22, 28:26, 14:25, 15:9);

Болгария — Аргентина — 0:3 (22:25, 17:25, 20:25);

Франция — Япония — 2:3 (25:17, 25:19, 16:25, 23:25, 10:15);

Сербия — Польша - 2:3 (21:25, 25:21, 18:25, 25:22, 11:15);

Словения — Италия — 3:0 (25:19, 25:21, 25:19).

Сборная Словении возглавляет турнирную таблицу Лиги наций. Команды Польши и Италии занимают второе и третье место соответственно.

Напомним, восемь лучших команд по итогам предварительного этапа выйдут в финальный раунд, который пройдёт в Польше с 27 по 30 июня. Команды определят победителя по кубковой системе.