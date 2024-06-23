ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Лига наций — 2024, мужчины: результаты матчей, 22 июня

Лига наций — 2024, мужчины: результаты матчей, 22 июня
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 22 июня, прошли очередные матчи предварительного этапа розыгрыша Лиги наций — 2024 среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Лига наций — 2024, мужчины. Результаты матчей, 22 июня:

  • Канада — Нидерланды — 3:2 (21:25, 25:22, 28:26, 14:25, 15:9);
  • Болгария — Аргентина — 0:3 (22:25, 17:25, 20:25);
  • Франция — Япония — 2:3 (25:17, 25:19, 16:25, 23:25, 10:15);
  • Сербия — Польша - 2:3 (21:25, 25:21, 18:25, 25:22, 11:15);
  • Словения — Италия — 3:0 (25:19, 25:21, 25:19).

Сборная Словении возглавляет турнирную таблицу Лиги наций. Команды Польши и Италии занимают второе и третье место соответственно.

Напомним, восемь лучших команд по итогам предварительного этапа выйдут в финальный раунд, который пройдёт в Польше с 27 по 30 июня. Команды определят победителя по кубковой системе.

Турнирная таблица Лиги наций — 2024
Календарь Лиги наций — 2024 (м)
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android