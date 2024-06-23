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Лига наций — 2024, мужчины: раcписание матчей, 23 июня

Лига наций — 2024, мужчины: раcписание матчей, 23 июня
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Сегодня, 23 июня, состоятся заключительные матчи предварительного этапа мужского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

  • 10:00 мск.  Франция — Бразилия.
  • 14:00 мск. Куба - Польша.
  • 14:00 мск. Япония — США.
  • 17:30 мск. Турция - Италия.
  • 21:30 мск. Сербия — Словения.

Рано утром по московскому времени завершился первый матч игрового дня Лиги наций — 2024:

  • Германия — Иран — 3:0 (25:20, 25:23, 25:20).

Перед заключительным игровым днём сборная Словении возглавляет турнирную таблицу Лиги наций. Команды Польши и Италии занимают второе и третье место соответственно.

Напомним, восемь лучших команд по итогам предварительного этапа выйдут в финальный раунд, который пройдёт в Польше с 27 по 30 июня. Команды определят победителя по кубковой системе.

Турнирная таблица Лиги наций — 2024
Календарь Лиги наций — 2024 (м)
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