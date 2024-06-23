Япония — Италия: где смотреть финал женской Лиги наций, во сколько начало

Сегодня, 23 июня, состоится финальный матч волейбольной Лиги наций — 2024 среди женских команд. Встреча начнётся в 16:30 мск.

Все трансляции Лиги наций среди женщин в прямом эфире осуществляет телеканал Volleyball World TV. Также видеотрансляцию матча Япония – Италия можно бесплатно смотреть на тематических сайтах сети Интернет и в сообществах в социальных сетях. Следить за игрой можно с помощью матч-центра «Чемпионата».

Сегодня также состоится матч за третье место между сборными Бразилии и Польши, который начнётся в 13:30 мск.

Ранее чемпионками Золотой Евролиги — 2024 стали волейболистки сборной Швеции, в финале обыгравшие Чехию. Обе команды выступят в Кубке претендентов — 2024 за право сыграть в следующем году в Лиге наций — 2025.