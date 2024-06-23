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Япония — Италия: где смотреть финал женской Лиги наций, во сколько начало

Япония — Италия: где смотреть финал женской Лиги наций, во сколько начало
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Сегодня, 23 июня, состоится финальный матч волейбольной Лиги наций — 2024 среди женских команд. Встреча начнётся в 16:30 мск.

Лига наций (ж) . Финал
23 июня 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Япония
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Все трансляции Лиги наций среди женщин в прямом эфире осуществляет телеканал Volleyball World TV. Также видеотрансляцию матча Япония – Италия можно бесплатно смотреть на тематических сайтах сети Интернет и в сообществах в социальных сетях. Следить за игрой можно с помощью матч-центра «Чемпионата».

Сегодня также состоится матч за третье место между сборными Бразилии и Польши, который начнётся в 13:30 мск.

Лига наций (ж) . Матч за 3-е место
23 июня 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Бразилия
4-я партия
1 : 2
Польша
Бразилия: Коста, Дуарте, Карнейро, Даройт, де Менезес, Монтибеллер, Ратцке, Гимараес, Соуза, Араужо, да Силва, Насименто, Бергманн, Сантос
Польша: Алагерска, Корнелюк, Витковска, Стысяк, Лукасик, Щигловска, Волош, Чирняньска, Лысяк, Смажек, Венерска, Ружаньски, Меджик, Юрчик

Ранее чемпионками Золотой Евролиги — 2024 стали волейболистки сборной Швеции, в финале обыгравшие Чехию. Обе команды выступят в Кубке претендентов — 2024 за право сыграть в следующем году в Лиге наций — 2025.

Календарь плей-офф Лиги наций - 2024 (ж)
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