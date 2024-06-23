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Стали известны все участники мужского волейбольного турнира на Олимпиаде в Париже

Стали известны все участники мужского волейбольного турнира на Олимпиаде в Париже
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Сегодня, 23 июня, определился последний участник мужского волейбольного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Им стала сборная Сербии после поражения Кубы от сборной Польши (0:3) на предварительном этапе Лиги наций — 2024. Всего в Олимпийских играх в Париже примут участие 12 национальных команд.

Мужские сборные — участники Олимпиады-2024:

  • Сербия
  • Египет
  • Германия
  • Канада
  • Аргентина
  • Франция
  • Япония
  • Италия
  • Словения
  • США
  • Бразилия
  • Польша.

Сборная Франции пробилась на Олимпиаду как представитель страны-организатора соревнований. Шесть сборных завоевали путёвки в Париж на трёх олимпийских квалификационных турнирах (два первых места). Это команды Германии, Бразилии, США, Японии, Польши и Канады. Ещё пять лицензий были распределены согласно рейтингу Международной федерации на 23 июня 2024 года с учётом необходимого представительства от каждого континента.

Олимпийские игры — 2024 пройдут с 26 июля по 8 августа.

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