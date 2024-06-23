Сборная Италии обыграла команду Японии в финале женской Лиги наций — 2024

Сегодня, 23 июня, прошёл финальный матч волейбольной Лиги наций — 2024 среди женских команд. Сборная Италии в четырёх партиях обыграла волейболисток из Японии. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:17, 25:17, 21:25, 25:20) в пользу итальянок.

Ранее женская сборная Польши завоевала бронзовые медали и повторила своё лучшее достижение в Лиге наций, установленное в прошлом году. В матче за третье место представительницы Польши оказались сильнее волейболисток из Бразилии. Матч завершился со счётом 3:2 (25:21, 26:28, 25:21, 19:25, 15:9).

Отметим, что чемпионками Золотой Евролиги — 2024 стали волейболистки сборной Швеции, в финале обыгравшие Чехию. Обе команды выступят в Кубке претендентов — 2024 за право сыграть в следующем году в Лиге наций — 2025.