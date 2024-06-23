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Сборная Италии обыграла команду Японии в финале женской Лиги наций — 2024

Сборная Италии обыграла команду Японии в финале женской Лиги наций — 2024
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Сегодня, 23 июня, прошёл финальный матч волейбольной Лиги наций — 2024 среди женских команд. Сборная Италии в четырёх партиях обыграла волейболисток из Японии. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:17, 25:17, 21:25, 25:20) в пользу итальянок.

Лига наций (ж) . Финал
23 июня 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Япония
Окончен
1 : 3
Италия
Япония: Ивасаки, Хаяси, Sarina Koga, Исикава, Сэки, Ватанабе, Кодзима, Инуэ, Ямада, Фукудомэ, Миябэ, Курого, Араки, Вада
Италия: Лубьян, Дегради, Камби, Спирито, де Дженнаро, Орро, Бозетти, Данези, Бонифачо, Силла, Эгону, Фар, Антропова, Джованни

Ранее женская сборная Польши завоевала бронзовые медали и повторила своё лучшее достижение в Лиге наций, установленное в прошлом году. В матче за третье место представительницы Польши оказались сильнее волейболисток из Бразилии. Матч завершился со счётом 3:2 (25:21, 26:28, 25:21, 19:25, 15:9).

Отметим, что чемпионками Золотой Евролиги — 2024 стали волейболистки сборной Швеции, в финале обыгравшие Чехию. Обе команды выступят в Кубке претендентов — 2024 за право сыграть в следующем году в Лиге наций — 2025.

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