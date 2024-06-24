Блокирующий Михаил Кулыгин переходит в «Нову» из «Югры-Самотлор»

Блокирующий Михаил Кулыгин переходит в МВК «Нова» (Самарская область) из «Югры-Самотлор» (Нижневартовск). Об этом клуб сообщил в своём телеграм-канале.

«Добро пожаловать, Михаил! Блокирующий Михаил Кулыгин — новичок «Новы». К нам он переходит из команды «Югра-Самотлор»», — говорится в заявлении клуба.

Также в посте отметили, что Михаилу 30 лет. Его рост — 205 см.

В прошедшем сезоне Кулыгин поставил 42 блока, набрал 125 очков в атаке (48% реализация) и сделал 4 эйса.

Ранее в «Нову» перешёл диагональный Евгений Рыбаков.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Нова» заняла четвёртое, последнее место в группе в борьбе за 9-12-е места, набрав 36 очков. Она уступила «Динамо-ЛО» (59 очков), «Шахтёру» (57 очков) и «Газпром-Югре» (38 очков).