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Объявлена символическая сборная женской Лиги наций — 2024

Объявлена символическая сборная женской Лиги наций — 2024
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23 июня, после финального матча волейбольной Лиги наций – 2024 среди женских команд, состоялось награждение символической сборной турнира.

Самым ценным игроком «Финала восьми» признана итальянка Паола Эгону. В финальном матче диагональная набрала 27 очков, став самым результативным игроком встречи. Для 25-летней спортсменки это вторая подобная награда. Первое звание MVP Лиги наций Эгону завоевала в 2022 году, когда итальянки впервые в истории победили в турнире.

Эгону также вошла в символическую сборную как лучшая диагональная. Лучшей связующей турнира стала итальянка Алессия Орро, лучшими доигровщицами признаны японка Сарина Кога и итальянка Мириам Силла. В число лучших блокирующих вошли итальянка Сара Фар и полячка Агнешка Корнелюк, а лучшей либеро стала японка Манами Кодзима.

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