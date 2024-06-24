20-летний диагональный Михаил Хлякин перешёл в МВК «Нефтяник»

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20-летний диагональный Михаил Хлякин перешёл в «Нефтяник» (Оренбургская область) из «Зенита-Казань».

«Добро пожаловать! Мы продолжаем омолаживать команду! 20-летний диагональный Михаил Хлякин теперь в команде «Нефтяник»! Михаил, добро пожаловать!» — говорится в официальном заявлении клуба.

Статистика Михаила Хлякина в высшей лиге А в сезоне-2023/2024:

246 очков;

14 эйсов;

25 блоков;

47% результативных атак команды из 434;

45% позитивного приёма из 188;

17 матчей (61 партия).

Напомним, по итогам плей-аута сезона-2023/2024 «Нефтяник» сохранил прописку в Суперлиге. Команда стала второй в матчах за 13-16-е места мужской Суперлиги с 38 очками, обойдя АСК (Нижний Новогород, 23 очка) и «Югра-Самотлор» (Нижневартовск, 20 очков).