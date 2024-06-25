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Дмитрий Филиппов будет играть в нижегородском волейбольном АСК

Дмитрий Филиппов будет играть в нижегородском волейбольном АСК
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Связующий Дмитрий Филиппов в сезоне-2024/2025 будет играть в нижегородском АСК. Об этом сообщается в социальных сетях клуба.

Волейболист является членом сборной Греции, поскольку вырос там и начинал профессиональную волейбольную карьеру. Последние четыре сезона Филиппов играл в чемпионате Швейцарии за «Амрисвиль», с которым становился победителем чемпионата и Кубка страны, а также дважды признавался лучшим связующим в 2022 и 2023 году. За свою карьеру выступал в клубах Греции, Кипра, Польши и Румынии.

В прошедшем сезоне-2023/2024 в Швейцарии Филиппов провёл 31 матч (115 партий), статистика – 64 очка (11 эйсов, 24 – в атаке, 29 – на блоке).

Напомним, в прошедшем сезоне АСК был на грани вылета из мужской Суперлиги по волейболу, однако в стыковых матчах удалось одержать победу и остаться ещё на один сезон в сильнейшей лиге страны.

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