Связующий Чеславс Свентицкис продолжит карьеру в «Нефтянике»

30-летний латвийский связующий Чеславс Свентицкис после пяти лет в составе московского «Динамо» подписал контракт на следующий сезон с оренбургским «Нефтяником». Об этом сообщила пресс-служба клуба в своём телеграм-канале.

Свентицкис родился в Риге, но имеет российское гражданство. Свою карьеру в Суперлиге он начал в 17 лет в составе калининградского клуба «Динамо», за который выступал с 2010 по 2014 год. После этого провёл по одному сезону в московском МГТУ (сезон-2014/2015) и барнаульском «Университете» (сезон-2016/2017), дважды играл за «НОВУ» (сезон-2015/2016 и с 2017-го по 2019-й). В сезоне-2019/2020 пополнил состав московского «Динамо», вместе с которым дважды выиграл чемпионат России и Суперкубок, стал обладателем Кубка страны, Кубка ЕКВ, Кубка Столетия.

По итогам предыдущего сезона столичный клуб занял второе место в чемпионате России, уступив в финале казанскому «Зениту». «Нефтяник» остановился на 14-й строчке.