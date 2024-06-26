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Блокирующий Михаил Падо стал игроком волейбольного клуба «Нова»

Блокирующий Михаил Падо стал игроком волейбольного клуба «Нова»
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Волейболист Михаил Падо в сезоне-2024/2025 будет играть в «Нове» из Новокуйбышевска (Самарская область). Об этом сообщается в социальных сетях клуба из Самарской области.

В прошедшем сезоне 20-летний блокирующий выступал за молодёжную команду московского «Динамо», иногда получая вызов в основу.

Статистика Падо в ГЕОТЕК молодёжной лиге — 2023/2024:

  • 15 матчей (52 партии);
  • 112 очков;
  • 23 эйса;
  • 27 блоков;
  • 49% результативных атак из 125.

Напомним, в прошедшем сезоне «Нова» заняла 11-е место в предварительном этапе мужской PARI Суперлиги по волейболу. В матчах 1/8 финала плей-офф команда оказала серьёзное сопротивление кемеровскому «Кузбассу», уступив сопернику в «золотом» сете. В турнире за 9–12-е места новкуйбышевцы заняли третье место, оказавшись на 11-й строчке в итоговой таблице чемпионата России.

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