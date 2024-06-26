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«Кузбасс» подписал контракт с блокирующим Арсением Вороновым

«Кузбасс» подписал контракт с блокирующим Арсением Вороновым
Арсений Воронов
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Кемеровский волейбольный клуб «Кузбасс» подписал контракт с 25-летним блокирующим Арсением Вороновым. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

До этого момента волейболист защищал цвета молодёжной команды «Зенит-УОР». В клубе он провёл четыре сезона — с 2015 по 2019 годы. Затем Воронов играл в Высшей лиге «А» за «Академию» (2019–2024). В минувшем сезон блокирующий вместе с командой занял восьмое место в таблице.

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Юрий Бережко стал новым игроком волейбольного клуба «Белогорье». Соответствующая информация появилась в социальных сетях клуба. Этот сезон 40-летний доигровщик провёл в турецком волейбольном клубе «Спор Тото». По итогам регулярного чемпионата клуб занял восьмое место в турнирной таблице.

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