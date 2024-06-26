Россиянин Дмитрий Яковлев продолжит карьеру в чемпионате Египта

26-летний российский диагональный Дмитрий Яковлев в следующем сезоне будет выступать в чемпионате Египта в составе волейбольного клуба «Замалек» из Каира. Об этом сообщает «БО Спорт».

Сезон-2023/2024 Яковлев провёл в кемеровском «Кузбассе» и вместе с командой занял седьмое место в чемпионате России. Дмитрий набрал 229 очков в 35 матчах, реализовал 198 из 448 атак, поставил 25 блоков и сделал 6 эйсов.

Яковлев начал карьеру в системе московского «Динамо». В сезоне-2018/2019 перешёл в болгарский «Нефтохимик», вместе с которым завоевал Суперкубок страны, и вернулся в Россию, где присоединился к «Динамо-ЛО». Он также выступал за «Факел» (сезон-2020/2021), «Нефтяник» (сезон-2021/2022) и «Енисей» (сезон-2022/2023).

По итогам предыдщего сезона каирский «Замалек» стал серебряным призёром чемпионате Египта, уступив в финале «Аль-Ахли».