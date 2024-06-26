Связующий молодёжной сборной России перешёл в «Нефтяник»

Блокирующий молодёжной сборной России по волейболу Кирилл Чекмизов перешёл в оренбургский «Нефтяник». Об этом сегодня, 26 июня, пресс-служба клуба сообщила в своём телеграм-канале.

Минувший сезон 19-летний волейболист провёл в PARI Суперлиге за МВК «Белогорье». Ему удалось набрать пять очков, совершить четыре атаки и один блок.

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион 2012 года, заслуженный мастер спорта России Юрий Бережко стал новым игроком волейбольного клуба «Белогорье». Соответствующая информация появилась в социальных сетях клуба. Этот сезон 40-летний доигровщик провёл в турецком волейбольном клубе «Спор Тото». По итогам регулярного чемпионата клуб занял восьмое место в турнирной таблице.