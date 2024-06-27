Прошла жеребьёвка группового этапа мужского волейбольного турнира на Олимпиаде-2024

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Состоялась жеребьёвка группового этапа мужского волейбольного турнира, который пройдёт в рамках летних Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

Волейбол. Олимпийские игры, Париж. Групповой этап. Мужчины:

Группа А: Франция, Словения, Канада, Сербия.

Группа B: Польша, Италия, Бразилия, Египет.

Группа C: Япония, США, Аргентина, Германия.

Согласно утверждённому регламенту, национальные команды сыграют на групповом этапе в один круг. По две лучшие команды из каждой группы + две лучшие команды, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф, то есть четвертьфинальный раунд.

Напомним, на Олимпиаде-2020 титул впервые в истории завоевала команда Франции. В финале французы со счётом 3:2 обыграли команду Олимпийского комитета России (ОКР). Бронзу завоевали аргентинцы.