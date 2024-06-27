Сегодня, 27 июня, состоятся два четвертьфинальных матча розыгрыша Лиги наций — 2024 среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч 1/4 финала.

Лига наций — 2024, мужчины. Расписание матчей 1/4 финала:

18:00 мск. Япония — Канада.

21:00 мск. Польша - Бразилия.

В пятницу, 28 июня, пройдут ещё два четвертьфинала, в которых сыграют Италия — Франция и Словения — Аргентина.

Полуфиналы будут сыграны в субботу, 29 июня, матч за третье место и финал состоятся в воскресенье, 30 июня.

Финальный раунд мужской Лиги наций проходит с 27 по 30 июня в Лодзи (Польша). Действующими победителями турнира являются волейболисты сборной Польши, в прошлогоднем финале обыгравшие команду США — 3:1.