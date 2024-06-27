Олимпийский чемпион по волейболу назначен сенатором от Белгородской области

Чемпион Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, депутат областной Думы Белгородской области Тарас Хтей назначен сенатором в Совете Федерации.

«Вы знаете проблемы Белгородской области, вы знаете все трудности, которые здесь есть. Мы уверены и, повторяем, надеемся, что те полномочия, которые вам предоставлены, вы будете использовать на благо жителей Белгородской области», — обратился к Хтею спикер Юрий Клепиков во время трансляции заседания Белгородской областной думы седьмого созыва. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру бывшего волейболиста.

Напомним, во время спортивной карьеры Хтей выступал за клубы «Динамо», «Искра», «Белогорье» и другие команды, дважды становился чемпионом страны. В составе сборной России, кроме золота ОИ-2012, выиграл Кубок мира — 2011 и Мировую лигу (2002, 2011), стал серебряным призёром чемпионата мира — 2002 и бронзовым медалистом Олимпийских игр — 2004.