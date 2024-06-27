Аргентинский связующий Максимилиано Каванна вошёл в состав «Динамо-ЛО»

35-летний аргентинский связующий Максимилиано Каванна присоединился к волейбольному клубу «Динамо-ЛО» из Соснового Бора на следующий сезон. Об этом сообщает «БО Спорт».

Аргентинец ранее уже выступал в российской Суперлиге: в сезоне-2022/2023 он играл за уфимский «Урал». Предыдущий сезон Каванна начал в испанском «Гуагуасе», а после уехал в Китай, где вместе с «Пекином» выиграл национальный чемпионат.

В карьере игрока также есть опыт выступления в итальянской лиге: «Равена» (2014-2016) и «Пьяченца» (сезон-2019/2020). Связующий также играл за польский клуб «Заверце» (2020–2022), вместе с которым стал бронзовым призёром национального турнира.

На родине аргентинец выступал за «Ривер Плейт» (2005-2007), «Ривадавию» (сезон-2009/2010), «Ла Юнион де Формоса» (2010-2012), «Ломас» (сезон-2016/2017), дважды становился чемпионом страны в составе «Боливара» (2007-2009 и сезон-2013/2014), один раз выиграл национальный турнир с UPCN Voley (2017-2019).