Россиянки Самойленко и Тушова проведут следующий сезон в чемпионате Филиппин

Российские доигровщицы Елена Самойленко и Марина Тушова продолжат карьеру в чемпионате Филиппин. Самойленко вошла в состав клуба PLDT High Speed Hitters, за который уже выступала в сезоне-2022/2023, а Тушова – в Capital1 Solar Spikers.

28-летняя доигровщица Елена Самойленко с 2010 по 2014 год выступала за молодёжную команду «Луч» (Москва), дважды играла за саратовский «Протон» (2014-2017 и 2019-2021). Два сезона она провела во Франции: в «Ле-Канне» (сезон-2017/2018) и «Олимпик Мужен» (сезон-2018/2019). В сезоне-2021/2022 Самойленко выступала за турецкий «Мерсин», а между сезонами в чемпионате Филиппин сыграла за казахстанский «Туран».

25-летняя доигровщица Марина Тушова сыграла в России по одному сезону за «Факел» (сезон-2013/2014), «Воронеж-2» (сезон-2014/2015), «Динамо-Метар» (сезон-2017/2018), «Сахалин» (сезон-2020/2021), по два сезона провела в молодёжке краснодарского «Динамо» (2015-2017) и в «Приморочке» (2018-2020), в сезоне-2023/2024 выступала за нижегородскую «Спарту». За границей она играла за швейцарский Groupe E Valtra (сезон-2021/2022), французские «Истрес» (сезон-2021/2022) и «Вандёвр-Нанси» (сезон-2022/2023).