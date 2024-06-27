Лига наций — 2024, мужчины: результаты матчей 1/4 финала

Сегодня, 27 июня, состоялись два четвертьфинальных матча розыгрыша Лиги наций — 2024 среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч 1/4 финала.

Лига наций — 2024, мужчины. Результы матчей 1/4 финала:

Япония — Канада — 3:0 (26:24, 25:18, 26:24);

Польша — Бразилия — 3:1 (18:25, 25:23, 25:22, 25:16).

В пятницу, 28 июня, пройдут ещё два четвертьфинала, в которых сыграют Италия — Франция и Словения — Аргентина. Полуфиналы будут сыграны в субботу, 29 июня, матч за третье место и финал состоятся в воскресенье, 30 июня.

Финальный раунд мужской Лиги наций проходит с 27 по 30 июня в Лодзи (Польша). Действующими победителями турнира являются волейболисты сборной Польши, в прошлогоднем финале обыгравшие команду США — 3:1.