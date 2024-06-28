Чемпион Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, депутат областной Думы Белгородской области Тарас Хтей прокомментировал назначение на должность сенатора в Совете Федерации.

«Меня сегодня уполномочили, я сразу сел в машину и выехал в Москву. Еду с большим желанием работать и трудиться на благо нашего региона и нашей страны», — сказал Хтей в интервью ТАСС.

Напомним, во время спортивной карьеры волейболист выступал за клубы «Динамо», «Искра», «Белогорье» и другие команды, дважды становился чемпионом страны. В составе сборной России Хтей, кроме золота ОИ-2012, выиграл Кубок мира — 2011 и Мировую лигу (2002, 2011), стал серебряным призёром чемпионата мира — 2002 и бронзовым медалистом Олимпийских игр — 2004.