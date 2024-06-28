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Лига наций — 2024, мужчины: расписание матчей 1/4 финала

Лига наций — 2024, мужчины: расписание матчей 1/4 финала
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Сегодня, 28 июня, состоятся два четвертьфинальных матча розыгрыша Лиги наций — 2024 среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч 1/4 финала.

Лига наций — 2024, мужчины. Расписание матчей 1/4 финала:

  • 18:00 мск. Италия — Франция.
  • 21:00 мск. Словения — Аргентина.

Победитель встречи между сборными Италии и Франции в полуфинале встретится с командой Польши, словенцы и аргентинцы в очном противостоянии определят соперника Японии.

Полуфиналы будут сыграны в субботу, 29 июня, матч за третье место и финал состоятся в воскресенье, 30 июня.

Финальный раунд мужской Лиги наций проходит с 27 по 30 июня в Лодзи (Польша). Действующими победителями турнира являются волейболисты сборной Польши, в прошлогоднем финале обыгравшие команду США — 3:1.

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