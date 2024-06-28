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Волейболист «Локомотива» продолжит карьеру в болгарской «Монтане» на правах аренды

Волейболист «Локомотива» продолжит карьеру в болгарской «Монтане» на правах аренды
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20-летний диагональный Василий Молотков в следующем сезоне будет выступать за болгарский волейбольный клуб «Монтана» на правах аренды. Об этом сообщает спортивный портал bgvolleyball.com.

Молотков начал карьеру в системе железнодорожников в 2019 году. За это время в составе молодёжной команды он дважды победил в Международном первенстве среди юношей «Локоволей» (2020, 2021), был признан самым ценным игроком турнира в 2020 году. На его счету также бронза Молодёжной лиги (2022), золото Кубка Молодёжной лиги (2023), золото первенства России по волейболу U19 (2022).

В этом году «Локомотив-СШОР» завоевал серебряные медали Молодёжной лиги. Молотков вошёл в символическую сборную турнира как лучший диагональный. Он также выступил и за взрослый состав клуба и провёл восемь матчей в Суперлиге.

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