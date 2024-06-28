Россиянин Алексей Лобызенко перешёл в греческий ПАОК

24-летний российский блокирующий Алексей Лобызенко продолжит карьеру в греческом волейбольном клубе ПАОК.

Лобызенко начал профессиональную карьеру в составе самарской «Новы», за которую выступал с 2019 по 2022 год. Прошедшие два сезона блокирующий играл за кемеровский «Кузбасс».

«Я очень рад присоединиться к семье ПАОКа. Я хотел сыграть в европейском чемпионате, который отличался бы от российской Суперлиги. Я думаю, что это будет для меня бесценным опытом, и я сделаю всё, что в моих силах, чтобы команда смогла достичь своих целей», – приводит слова Лобызенко пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, в прошлом сезоне в составе ПАОКа выступал россиянин Алексей Самойленко, вместе с которым команда впервые в своей истории завоевала национальный Суперкубок.