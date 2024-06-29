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Волейболисты из Франции обыграли действующих чемпионов из Польши в полуфинале Лиги наций

Сегодня, 29 июня, состоялся первый полуфинальный матч розыгрыша Лиги наций — 2024 среди мужских команд, в котором встречались сборные Франции и Польши. В пяти сетах победу одержали французы — 3:2 (22:25, 25:22, 25:23, 20:25, 18:16).

В финале сборная Франции сыграет с победителем второго полуфинального матча Словения — Япония. Сборная Польши сыграет в матче за третье место в воскресенье, 30 июня. В этот же день состоится финальный матч Лиги наций — 2024.

Финальный раунд мужской Лиги наций проходит с 27 по 30 июня в Лодзи (Польша). Действующими победителями турнира являются волейболисты сборной Польши, в прошлогоднем финале обыгравшие команду США — 3:1.

Ранее в 1/4 финала сборная Франции обыграла волейболистов из Италии со счётом 3:2 (19:25, 25:20, 22:25, 25:22, 15:11).