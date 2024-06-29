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Волейболисты из Франции обыграли действующих чемпионов из Польши в полуфинале Лиги наций

Волейболисты из Франции обыграли действующих чемпионов из Польши в полуфинале Лиги наций
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Сегодня, 29 июня, состоялся первый полуфинальный матч розыгрыша Лиги наций — 2024 среди мужских команд, в котором встречались сборные Франции и Польши. В пяти сетах победу одержали французы — 3:2 (22:25, 25:22, 25:23, 20:25, 18:16).

Лига наций (м) . 1/2 финала
29 июня 2024, суббота. 18:00 МСК
Польша
Окончен
2 : 3
Франция
Польша: Попивчак, Качмарек, Курек, Леон, Беднож, Ломач, Кохановский, Семенюк, Заторски, Януш, Бенек, Форналь, Боладзь, Хубер
Франция: Гребенников, Патри, Тоньютти, Тийи, Нгапет, Бризар, Ле Гофф, Клевено, Луати, Дьез, Фор, Карле, Жуффруа, Седдик

В финале сборная Франции сыграет с победителем второго полуфинального матча Словения — Япония. Сборная Польши сыграет в матче за третье место в воскресенье, 30 июня. В этот же день состоится финальный матч Лиги наций — 2024.

Финальный раунд мужской Лиги наций проходит с 27 по 30 июня в Лодзи (Польша). Действующими победителями турнира являются волейболисты сборной Польши, в прошлогоднем финале обыгравшие команду США — 3:1.

Ранее в 1/4 финала сборная Франции обыграла волейболистов из Италии со счётом 3:2 (19:25, 25:20, 22:25, 25:22, 15:11).

Календарь Лиги наций (м)
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