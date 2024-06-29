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Япония сенсационно обыграла Словению в полуфинале Лиги наций

Япония сенсационно обыграла Словению в полуфинале Лиги наций
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Сегодня, 29 июня, состоялся матч полуфинала волейбольной Лиги наций, в котором встречались сборные Японии и Словении. Японские волейболисты одержали победу со счётом 3:0 (25:21, 27:25, 31:29).

Лига наций (м) . 1/2 финала
29 июня 2024, суббота. 21:15 МСК
Словения
Окончен
0 : 3
Япония
Словения: Штерн, Паенк, Планиншич, Козамерник, Томан, Брачко, Шталекар, Ковачич, Штерн, Ропрет, Урнаут, Чебуль, Можич, Муянович
Япония: Нисида, Онодера, Фукацу, Мияура, Оцука, Ямаути, Секита, Такахаси, Томита, Огава, Исикава, Каи, Ямамото, Эбадедан-Дан

Теперь словенцы смогут побороться лишь за бронзу с волейболистами из Польши, а вот японцы встретятся с французскими волейболистами в финале. Отметим, что Словения выигрывала на протяжении всего турнира во всех матчах, кроме встреч с Японией. В прошлый раз матч завершился со счётом 3:1, хотя Япония, казалось бы, менее успешна против некоторых соперников, на её счету поражения от сборной Канады, Италии и Польши.

Отметим, что в прошлом году победу в финале одержала сборная Польши. В этом году ей не удалось добраться до финала.

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