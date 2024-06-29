Япония сенсационно обыграла Словению в полуфинале Лиги наций

Сегодня, 29 июня, состоялся матч полуфинала волейбольной Лиги наций, в котором встречались сборные Японии и Словении. Японские волейболисты одержали победу со счётом 3:0 (25:21, 27:25, 31:29).

Теперь словенцы смогут побороться лишь за бронзу с волейболистами из Польши, а вот японцы встретятся с французскими волейболистами в финале. Отметим, что Словения выигрывала на протяжении всего турнира во всех матчах, кроме встреч с Японией. В прошлый раз матч завершился со счётом 3:1, хотя Япония, казалось бы, менее успешна против некоторых соперников, на её счету поражения от сборной Канады, Италии и Польши.

Отметим, что в прошлом году победу в финале одержала сборная Польши. В этом году ей не удалось добраться до финала.