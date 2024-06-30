Виктория Руссу — новая диагональная «Динамо-Метар»

Диагональная Виктория Руссу стала игроком «Динамо-Метар». Об этом челябинский клуб сообщил в своих соцсетях. Контракт с волейболисткой рассчитан на один год.

Сезон-2023/2024 Руссу провела в клубе «Волеро Ле-Канне», в составе которого была названа MVP Суперкубка Франции. Также волейболистка выступала за румынскую команду «Альба-Блаж». В её составе Руссу стала чемпионкой Румынии (2022, 2023), обладателем Кубка Румынии (2022) и Суперкубка Румынии (2022).

Ранее Руссу также играла за российские клубы – «Омичка» (сезон-2015/2016), «Заречье-Одинцово» (2017–2020 годы), «Протон» (сезон-2020/2021).

В составе сборной России – чемпионка Европы среди молодёжи (2016), серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжи (2017), двукратная чемпионка Универсиад (2017, 2019).