Япония — Франция: где смотреть финал мужской Лиги наций, во сколько начало
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Сегодня, 30 июня, состоится финальный матч волейбольной Лиги наций — 2024 среди мужских команд между сборными Японии и Франции. Встреча начнётся в 21:00 мск.
Лига наций (м) . Финал
30 июня 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Япония
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Все трансляции Лиги наций среди мужчин в прямом эфире осуществляет телеканал Volleyball World TV. Также видеотрансляцию матча Япония – Италия можно бесплатно смотреть на тематических сайтах сети интернет и в сообществах в социальных сетях. Следить за игрой можно с помощью матч-центра «Чемпионата».
Сегодня также состоится матч за третье место между сборными Словении и Польши, который начнётся в 18:00 мск.
Лига наций (м) . Матч за 3-е место
30 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Словения
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Ранее чемпионками женской Лиги наций— 2024 стали волейболистки сборной Италии, в финале обыгравшие Японию со счётом 3:1 (25:17, 25:17, 21:25, 25:20).
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