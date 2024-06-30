Япония — Франция: где смотреть финал мужской Лиги наций, во сколько начало

Сегодня, 30 июня, состоится финальный матч волейбольной Лиги наций — 2024 среди мужских команд между сборными Японии и Франции. Встреча начнётся в 21:00 мск.

Все трансляции Лиги наций среди мужчин в прямом эфире осуществляет телеканал Volleyball World TV. Также видеотрансляцию матча Япония – Италия можно бесплатно смотреть на тематических сайтах сети интернет и в сообществах в социальных сетях. Следить за игрой можно с помощью матч-центра «Чемпионата».

Сегодня также состоится матч за третье место между сборными Словении и Польши, который начнётся в 18:00 мск.

Ранее чемпионками женской Лиги наций— 2024 стали волейболистки сборной Италии, в финале обыгравшие Японию со счётом 3:1 (25:17, 25:17, 21:25, 25:20).