Сборная Польши стала бронзовым призёром мужской Лиги наций

Сегодня, 30 июня, состоялся матч за бронзовые медали розыгрыша Лиги наций — 2024 среди мужских команд, в котором встречались сборные Польши и Словении. В трёх сетах победу одержали поляки. Матч завершился со счётом 3:0 (26:24, 25:17, 25:16).

Напомним, сегодня состоится финальный матч Лиги наций — 2024, в котором встретятся мужские сборные Франции и Японии. Начало встречи запланировано на 21:00 мск. В полуфинале соревнований французы обыграли сборную Польши, а волейболисты из Японии стали сильнее словенцев.

Финальный раунд мужской Лиги наций проходит с 27 по 30 июня в Лодзи (Польша). Действующими победителями турнира являются волейболисты сборной Польши, в прошлогоднем финале обыгравшие команду США — 3:1.