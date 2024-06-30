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Сборная Польши стала бронзовым призёром мужской Лиги наций

Сборная Польши стала бронзовым призёром мужской Лиги наций
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Сегодня, 30 июня, состоялся матч за бронзовые медали розыгрыша Лиги наций — 2024 среди мужских команд, в котором встречались сборные Польши и Словении. В трёх сетах победу одержали поляки. Матч завершился со счётом 3:0 (26:24, 25:17, 25:16).

Лига наций (м) . Матч за 3-е место
30 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Словения
Окончен
0 : 3
Польша
Словения: Штерн, Паенк, Козамерник, Томан, Брачко, Винчич, Шталекар, Ковачич, Штерн, Ропрет, Урнаут, Чебуль, Можич, Муянович
Польша: Попивчак, Качмарек, Курек, Леон, Сливка, Ломач, Кохановский, Семенюк, Заторски, Януш, Бенек, Форналь, Боладзь, Хубер

Напомним, сегодня состоится финальный матч Лиги наций — 2024, в котором встретятся мужские сборные Франции и Японии. Начало встречи запланировано на 21:00 мск. В полуфинале соревнований французы обыграли сборную Польши, а волейболисты из Японии стали сильнее словенцев.

Финальный раунд мужской Лиги наций проходит с 27 по 30 июня в Лодзи (Польша). Действующими победителями турнира являются волейболисты сборной Польши, в прошлогоднем финале обыгравшие команду США — 3:1.

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