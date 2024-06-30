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Волейболисты сборной Франции стали победителями Лиги наций — 2024

Волейболисты сборной Франции стали победителями Лиги наций — 2024
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Сегодня, 30 июня, состоялся финальный матч розыгрыша Лиги наций — 2024 среди мужских команд, в котором встречались сборные Франции и Японии. В четырёх сетах победу одержали французы. Матч завершился со счётом 3:1 (25:23, 18:25, 25:23, 25:23).

Лига наций (м) . Финал
30 июня 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Япония
Окончен
1 : 3
Франция
Япония: Нисида, Онодера, Фукацу, Мияура, Оцука, Ямаути, Секита, Такахаси, Томита, Огава, Исикава, Каи, Ямамото, Эбадедан-Дан
Франция: Гребенников, Патри, Тоньютти, Тийи, Нгапет, Бризар, Ле Гофф, Клевено, Луати, Дьез, Фор, Карле, Жуффруа, Седдик

Напомним, в полуфинале Лиги наций — 2024 французы в пяти сетах обыграли сборную Польши, а волейболисты из Японии со счётом 3:0 одолели словенцев.

Ранее прошёл матч за бронзовые медали соревнований, в котором сыграли сборные Польши и Словении. Поляки одержали уверенную победу. Матч завершился со счётом 3:0 (26:24, 25:17, 25:16).

Отметим, сборная Франции стала двукратными чемпионами турнира. В финале Лиги наций — 2022 французы оказались сильнее сборной США. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:16, 25:19, 15:25, 21:25, 15:10).

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