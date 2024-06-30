Волейболисты сборной Франции стали победителями Лиги наций — 2024

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 30 июня, состоялся финальный матч розыгрыша Лиги наций — 2024 среди мужских команд, в котором встречались сборные Франции и Японии. В четырёх сетах победу одержали французы. Матч завершился со счётом 3:1 (25:23, 18:25, 25:23, 25:23).

Напомним, в полуфинале Лиги наций — 2024 французы в пяти сетах обыграли сборную Польши, а волейболисты из Японии со счётом 3:0 одолели словенцев.

Ранее прошёл матч за бронзовые медали соревнований, в котором сыграли сборные Польши и Словении. Поляки одержали уверенную победу. Матч завершился со счётом 3:0 (26:24, 25:17, 25:16).

Отметим, сборная Франции стала двукратными чемпионами турнира. В финале Лиги наций — 2022 французы оказались сильнее сборной США. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:16, 25:19, 15:25, 21:25, 15:10).