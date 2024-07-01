«У нас открылось второе дыхание». Наталья Суворова — о победе в финале Суперлиги

Волейболистка команды «Динамо-Ак Барс» Наталья Суворова рассказала, как проходила финальная серия женской Суперлиги.

«Перед пятым матчем мы знали, что соперник будет уставшим. Всё-таки «Локомотив» сыграл очень много пятисетовых матчей, ещё и были серии из максимального количества встреч. Хотя и мы к пятой игре были вымотаны, поэтому настраивались на тяжёлый решающий матч. Но после победы в четвёртой игре у нас открылось второе дыхание.

После победы были минуты эйфории, ради которых мы играем и работам весь сезон. Была гордость за команду, ощущение счастья! В третьей партии, когда у нас был отрыв в счёте, мы до конца не могли поверить, что почти 3:0!» — рассказала Суворова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Напомним, «Динамо-Ак Барс» является лидером женского чемпионата России по волейболу. После окончания регулярного чемпионата в этом сезоне команда также занимала первую строчку турнирной таблицы.