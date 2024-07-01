«Интересно столкнуться с другим менталитетом». Суворова — о переходе в «Волеро Ле-Канне»

Российская волейболистка Наталья Суворова, перешедшая из команды «Динамо-Ак Барс» в «Волеро Ле-Канне», рассказала о трансфере во французский клуб.

«Мне интересно попробовать себя на международном уровне, с менталитетом другим столкнуться. Пока есть возможность и я не привязана к одному месту, нет мужа и детей, я могу поездить и получить интересный опыт. Давно не было практики на международной арене, да и вообще хочется побольше поиграть.

Задача – это, безусловно, первое место в чемпионате и Кубке Франции. Знаете, интересно что-то новое для себя перенять, опытом делиться, расширять кругозор. Верю, что это поможет мне вырасти и как игроку, и как личности», — сказала Суворова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

«Волеро Ле-Канне» был образован в июне 2018 года путём объединения клубов «Волеро» (Цюрих, Швейцария) и «Канне-Рошвиль» (Ле-Канне, Франция). После слияния команда стала двукратным чемпионом Франции (2022, 2023).

20-летняя Суворова в этом году стала чемпионкой России в составе «Динамо-Ак Барса». Также она является чемпионкой мира и Европы среди девушек (в 2021 году была признана лучшим игроком мирового первенства).