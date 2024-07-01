«Меня попросили вернуться в целости и сохранности». Суворова — о переезде во Францию

Волейболистка «Динамо-Ак Барс» Наталья Суворова рассказала о предстоящем переезде во Францию.

«Девочки, которые уже выступали в «Волеро Ле-Канне», попросили меня с парашютом не прыгать и приехать в целости и сохранности (смеётся). А если серьёзно, то, конечно, созванивались. Рада, что там уже провели несколько сезонов мои подруги, которые могут всё рассказать. Сказали, что все условия созданы, хорошая медицина и взаимоотношения в команде. Из нового для меня – меньше перелётов и больше переездов на автобусе. Другой климат и язык. Может, французский подучу», — рассказала Суворова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

В предстоящем сезоне-2024/2025 Суворова будет играть за французскую команду. Это первый опыт спортивной карьеры за границей, и сама волейболистка связывает его больше со спортивным интересом, а не желанием покинуть казанских коллег.