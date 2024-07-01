«Даже судороги в ногах появились». Наталья Суворова — о покорении Великой Китайской стены

Российская волейболистка Наталья Суворова, перешедшая из команды «Динамо-Ак Барс» во французский «Волеро Ле-Канне», рассказала, как покоряла Великую Китайскую стену.

«Есть несколько отрезков Китайской стены, где есть фуникулёры, машинки, которые поднимают наверх. Но первый раз, конечно, самой подняться хочется. Это совсем другое (улыбается). Да, было трудно, я потратила все силы на подъём, хотелось всё выше и выше. После полутора часов ноги забились полностью, а нужно было ещё спускаться. Это было даже сложнее, потому что ступеньки все разной высоты, неровные, что логично, ведь никто не думал при строительстве, что по ним будут ходить туристы. Поэтому к концу спуска даже судороги в ногах появлялись. Но зато я забралась выше всех, никого больше со мной не было на том отрезке стены (улыбается)», — рассказала Суворова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

20-летняя Суворова в этом году стала чемпионкой России в составе «Динамо-Ак Барса».